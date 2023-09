Investigados por crimes sexuais são presos pela PC em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), prendeu na última segunda-feira (11), dois indivíduos investigados por crimes sexuais praticados no município de Sooretama. A prisão aconteceu na zona rural do município.

De acordo com a PC, ele é investigado por ter invadido a residência de uma mulher e a obrigado a manter relações sexuais com ele.

A segunda prisão ocorreu na última terça-feira (12). Os policiais estiveram na localidade de córrego Cupido, na zona rural de Sooretama, para verificar uma denúncia de crime de estupro de vulnerável. Ao chegarem no endereço do investigado, descobriram que ele havia se mudado na noite anterior para Linhares.

Diante das informações, a equipe de Inteligência da Delegacia Regional de Linhares localizou o homem hospedado em uma pousada na região de Pontal de Ipiranga. Os policiais se dirigiram ao local e prenderam o indivíduo de 31 anos. De acordo com as investigações, o homem mantinha, há três anos, relações com uma adolescente de 14 anos. Com a menor, o indivíduo teve uma filha com idade de 6 meses.

No dia 1º de setembro, o homem, aproveitando a visita de uma cunhada de 11 anos, acabou estuprando a menina. A criança de 11 anos foi levada pela mãe para a cidade de Medeiros Neto, no Estado da Bahia. O homem, de 31 anos, foi preso e a adolescente de 14 anos e a filha dela foram entregues ao Conselho Tutelar de Linhares para serem encaminhadas também para a Bahia.

Os dois homens vão responder pelo crime de estupro de vulnerável. Caso sejam condenados, a pena varia de oito a 15 anos de prisão.

A Polícia Civil informou que, somente neste ano, 55 estupradores foram presos no município de Linhares.