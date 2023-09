Itapemirim: morte por doença infecciosa deixa população em alerta

O município de Itapemirim registrou a primeira morte por Febre Maculosa neste ano de 2023. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (29).

Por meio de nota, a Prefeitura de Itapemirim informou que investiga o caso junto com a Secretaria Estadual de Saúde (SESA).

“A Vigilância em Saúde, juntamente com a SESA trabalham com a linha de investigação epidemiológica, de que a contaminação ocorreu em uma provável área em Pedrinhos, no entanto, equipes da Vigilância Municipal estarão realizando uma varredura no local, com coleta de material, para uma pesquisa entomológica”, disse.

LEIA TAMBÉM: O que é febre maculosa? Conheça sintomas e tratamento da doença

A administração municipal ainda explica que não há profilaxia recomendada a pessoas que frequentaram áreas endêmicas, mesmo em situações em que houve parasitismo por carrapatos.

“Em tais situações de exposição, a orientação é monitorar o eventual aparecimento de sintomas (ainda que febre isolada) dentro de um período de 14 dias após a possível exposição. Caso apareçam sinais ou sintomas, a pessoa deve procurar o médico e informar sobre a exposição, o que poderá contribuir para a suspeita diagnóstica precoce e início de tratamento antimicrobiano específico em tempo oportuno”, afirma.

População em alerta

Em 2022, o município já registrou outras mortes pela doença, o que deixou a população em alerta novamente.

“Primeiro nada, já morreu 2 primos meu aí! Itapemirim precisa levar a sério esses animais silvestres e pastos próximos a área urbana! Tem vários lugares de criação de cavalo! Espalhados por todo Itapemirim”, relatou Rosileia da Silva, em resposta a uma publicação da administração municipal.

Prevenção

Para evitar novas contaminações, a Prefeitura de Itapemirim orienta a população a adotar medidas preventivas.

“Ao andar em local com carrapatos, verificar com frequência se há algum carrapato preso ao corpo, usar roupas claras com manga longa, calça comprida e calçado fechado”, orienta.