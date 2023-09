Jovem de 19 anos é preso suspeito de matar irmão de 7 anos

Um jovem, de 19 anos, foi preso por suspeita de matar o irmão, de 7 anos, na manhã da última quarta-feira (27), na região do Jardim Ângela, zona sul da cidade de São Paulo. A prisão foi efetuada por policiais civis do 100º Distrito Policial (Jardim Herculano).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a criança estava desaparecida desde terça-feira (26).

A polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva à Justiça. “Os objetos relacionados ao crime foram apreendidos e encaminhados para perícia”, afirmou a SSP. O caso segue sob investigação.

Estadao Conteudo

