Justiça condena homem que vazou fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz

Um jovem de 22 anos, apontado como responsável por divulgar fotos dos cadáveres dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, foi condenado na última quarta-feira (27), pela 2ª Vara Criminal de Santa Maria.

O jovem também é apontado por ter criado uma conta no X — antigo Twitter — para homenagear o Massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999.

De acordo com a sentença, o rapaz confessou em juízo ter criado um perfil no X, onde ele fez uma espécie de tributo a Dylan Klebold, um dos autores do massacre que ocorreu em 1999, no colégio Columbine High School, na cidade de Littleton, no Colorado.

Em outro perfil pela mesma rede social, o jovem publicou links que direcionam às imagens dos corpos dos artistas Gabriel Diniz e Marília Mendonça — vítimas de acidentes aéreos em maio de 2019 e novembro de 2021, respectivamente.

Morador de Santa Maria, no Distrito Federal, o réu também divulgou símbolos nazistas da cruz suástica, induziu e incitou discriminação e preconceito de raça e etnia e fez o uso um documento de identificação falso.

Além disso, o juiz analisou outros pontos da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), após indiciamento da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), como os crimes de divulgação do nazismo, uso de documento falso, atentado contra serviço de utilidade pública e incitação ao crime.