K9 Alga localiza drogas durante patrulhamento em Guaçuí

Na noite da última segunda-feira (18), durante um patrulhamento, a K9 Alga, conseguiu encontrar drogas escondidas no bairro Lagoa, em Guaçuí.

Segundo a Polícia Militar (PM), várias denúncias indicavam que a região era usada constantemente como ponto de tráfico de drogas. Em uma área aberta às margens do rio, foram encontrados vários pontos que serviam de esconderijo.

De acordo com a PM, a K9 encontrou 7 tabletes pequenos de maconha, 22 buchas de maconha, 5 pedras médias crack, 3 buchas de raxixe, 1 bucha média de raxixe.

O material foi apreendido e entregue na delegacia de Alegre. Nenhum suspeito foi detido no local.

