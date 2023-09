Lanchonete furtada logo depois de ser inaugurada em Muniz Freire

Uma lanchonete, que foi inaugurada no último dia 14, foi furtada na madrugada do dia 15, com os ladrões levando até a geladeira do local. Um Boletim de Ocorrência foi registrado, pelos responsáveis da administração do estabelecimento, mas só agora o fato veio a público.

O estabelecimento fica no Centro de Comercialização “Empório Caparaó Capixaba” que foi inaugurado recentemente pela Prefeitura de Muniz Freire. Já a lanchonete está sob a gerência da Cooperativa da Agricultura Familiar da Região do Caparaó (CAF) que participou de Chamamento Público feito pelo município.

No dia 14, a Prefeitura de Muniz Freire inaugurou a lanchonete que fica na comunidade de Alto Norte, distrito de Piaçu. Na mesma noite, foi reinaugurado o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) e Correios no mesmo local, além da ordem de serviço para a construção de uma quadra e realização de calçamento. No entanto, mesmo antes de começar a funcionar, na madrugada do dia 15, ladrões invadiram a lanchonete e furtaram vários utensílios, objetos e até a geladeira.

A cooperativa que ganhou o direito de fazer a gestão da lanchonete localizada no Centro de Comercialização comunicou o furto à Polícia Miliar e foi feito um Boletim de Ocorrência (BO), conforme informado pela Prefeitura. Contudo, não há informações sobre qualquer prisão ou que objetos tenham sido recuperados.

O Centro de Comercialização “Empório do Caparaó Capixaba” fica localizado às margens da BR262, em Muniz Freire (Foto Ass. Com. Muniz Freire).

O Centro de Comercialização “Empório do Caparaó Capixaba” foi inaugurado no dia 13 de maio. O espaço, que fica localizado às margens da BR262, Km 144 (antiga Ceasinha), em Alto Norte, Muniz Freire, foi criado para a comercialização de produtos da agricultura familiar e do artesanato de Muniz Freire e região do Caparaó Capixaba. A ideia é impulsionar a economia local e promover o desenvolvimento sustentável regional.

Ao mesmo tempo, no mesmo local, foi aberto um espaço para a instalação de uma lanchonete. Para isso, a Prefeitura de Muniz Freire abriu chamamento público para os interessados a gerir a lanchonete, em processo que acabou sendo vencido pela CAF.