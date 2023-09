Leci Brandão é internada às pressas após se sentir mal em voo

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, 79, foi internada no Rio de Janeiro no último sábado, 23. Ela se sentiu mal ao chegar de um voo e foi levada ao Copa DOr, em Copacabana. As informações são da revista Quem.

“Após o voo da ponte-aérea São Paulo/Rio de Janeiro, Leci desembarcou e teve dificuldade em movimentar a mão, percebendo algo no pulso. Ela foi levada do pronto-socorro do aeroporto para o Copa DOr, onde fez exames e está bem”, disse o empresário.

Ainda segundo a equipe de Leci à Quem, é provável que a cantora tenha alta em breve.

Estadao Conteudo