Lexa revela perda de memória devido à doença autoimune: “Triste”

Lexa revelou que foi diagnosticada com tireoidite de hashimoto. A cantora falou sobre a descoberta da doença autoimune nesta segunda-feira (11).

Em entrevista ao podcast PodPeople, a artista explicou que recebeu o diagnóstico após passar por crises de esquecimento e perceber que tem a memória prejudicada. “Fui fazer uns exames que minha ginecologista pediu. Descobri que tenho uma doença chamada tireoidite de Hashimoto”, iniciou.

“A minha memória parece que é meio curta, tenho esquecimentos o tempo inteiro. Percebi algumas coisas, mas o esquecimento era o pior de todos. Quando recebi o diagnóstico, fiquei muito triste. Ninguém quer ter uma doença autoimune”, disse.

Na entrevista, Lexa ainda rebateu críticas que recebeu sobre sua aparência. “As pessoas ficavam me criticando na internet. Ela fez harmonização facial. Não, gente. Eu tenho uma doença autoimune que, por isso, tenho mais dificuldade de perder peso”, reiterou.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.