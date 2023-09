Liquida Anchieta 2023 com descontos de até 70%

Quem busca renovar o guarda-roupa ou adquirir itens de qualidade com preços acessíveis terá uma oportunidade imperdível nos dias 28, 29 e 30 de setembro, quando acontece o Liquida Anchieta 2023. Este ano o evento será realizado no estacionamento em frente ao Pavilhão do Empreendedor, ao lado da sede da Prefeitura. Os descontos irão variar entre 30% e 70%, segundo os idealizadores.

Organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com o apoio da Prefeitura de Anchieta e patrocínio do Banestes, o Liquida Anchieta 2023 irá acontecer no horário das 14h às 22h.

Conforme os organizadores, diversos empreendimentos locais irão participar, oferecendo descontos que são verdadeiras oportunidades para os consumidores. Uma ampla variedade de produtos estará à disposição, incluindo peças de vestuário e acessórios. Além disso, o evento contará com uma praça de alimentação para garantir que os visitantes tenham energia para aproveitar as compras.

Para tornar a experiência ainda mais agradável, o Liquida Anchieta 2023 também terá apresentações musicais. No dia 28, o público poderá curtir a música de Luiz Show, enquanto no dia 29 será a vez de Henrique Cabral animar o público com sua performance musical. Os shows estão programados para iniciar sempre às 20h.

Os organizadores do evento destacam que a iniciativa tem como objetivo principal movimentar o comércio local e incentivar as compras na região. O Liquida Anchieta é uma excelente oportunidade para os consumidores aproveitarem descontos especiais, desfrutarem de uma praça de alimentação e se divertirem com a música ao vivo.

LIQUIDA ANCHIETA 2023

Dias: 28, 29 e 30 de setembro, ao lado da Prefeitura de Anchieta

Horário: 14h às 22