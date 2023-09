Matheus, da dupla com Kauan, passa por cirurgia de emergência

O cantor Matheus Aleixo, 28, da dupla sertaneja Matheus e Kauan, teve que passar por uma cirurgia de emergência na última terça-feira (19). Ele contou a notícia em seu perfil do Instagram, relatando que foi diagnosticado com cálculo renal na uretra.

“Tomei um susto na noite passada. Tive que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal, que desceu para a uretra. Pensa numa dor terrível! Pelo tamanho da pedra, dificilmente sairia naturalmente. A cirurgia foi um sucesso”, relatou o cantor.

E relatou: “Estou usando um cateter duplo e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje, em Santa Rosa (RS).”

A emergência foi tanta que seu irmão e dupla, Kauan, teve que se apresentar sozinho. “Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta. Amo vocês”, finalizou o sertanejo.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.