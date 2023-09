MC Guimê desabafa e faz trocadilho após fim de casamento com Lexa

Duas postagens do funkeiro MC Guimê feitas na sexta-feira, 22, intrigaram internautas, que associaram as falas ao término com a ex-mulher, a cantora Lexa. O anúncio da separação foi feito por ela na quinta, 21.

Em um primeiro story, Guimê compartilhou uma imagem com a seguinte frase: “Tem coisas que só o silêncio diz”. Horas depois, na mesma plataforma, postou um vídeo um pouco mais enigmático, em que dizia: “Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta.”

Internautas ligaram a última declaração com os boatos de uma suposta traição da cantora. Os dois trocaram unfollows no Instagram.

O anúncio da separação também ocorreu no Instagram. “Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar no assunto”, escreveu Lexa.

Alguns minutos depois, foi a vez do MC comunicar o término. “Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre a minha vida pessoal, principalmente nesse momento”, disse. “Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários”.

Guimê assediou colega ao vivo e deixou dívidas com Lexa; relembre polêmicas

O ano de 2023 foi conturbado para o casal. Em março, MC Guimê foi expulso do BBB23 após acusações de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez. As imagens exibidas mostraram Guimê tocando Dania inapropriadamente

Lexa manifestou sua tristeza e decepção nas redes sociais após a exibição das cenas. “Estou assustada, triste e decepcionada. Estou no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada… Me retiro completamente deste cenário”, declarou.

Após sua saída do programa, MC Guimê pediu desculpas publicamente a Dania, a Lexa e a todas as mulheres, afirmando estar arrependido de suas ações. “Acredito que com nossos erros podemos aprender e evoluir. Estou aqui para isso”, disse ele. Durante esse período, Darlin Ferrattry, mãe da cantora, fez apelos pela reconciliação do casal, pedindo para que a filha perdoasse a traição do MC.

Em junho de 2023, Lexa anunciou a retomada de seu casamento com MC Guimê. Em uma postagem no Instagram, ela escreveu: “Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui… na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”.

No entanto, a decisão de Lexa de reatar o casamento não foi bem recebida por todos. A cantora enfrentou críticas nas redes sociais, mas se defendeu afirmando que sua decisão era “extremamente pessoal”.

Em julho, Lexa e MC Guimê apareceram juntos na televisão para falar sobre o caso. No programa Altas Horas, Lexa se emocionou ao relembrar o incidente e agradeceu o carinho das pessoas. Ela também falou sobre a reconciliação com o marido, afirmando que preferia lembrar dos momentos bons vividos ao longo dos oito anos de relacionamento.

No entanto, os problemas do casal não se limitaram à polêmica do BBB. Em junho, foi revelado que Lexa tinha uma dívida de quase R$ 140 mil referente a aluguéis atrasados de um imóvel no Rio de Janeiro. E, em agosto, a Justiça determinou que Lexa também deveria responder pela dívida milionária de MC Guimê, contraída em 2016, relacionada à compra de um imóvel de luxo em São Paulo. A dívida, que originalmente era de R$ 777 mil, aumentou para cerca de R$ 2,9 milhões ao longo dos anos.

