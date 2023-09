Médica é morta durante tentativa de assalto após jantar em família

Uma médica, de 28 anos, foi morta a tiros no sábado (16), durante tentativa de assalto, em Maringá, na região Noroeste do Paraná, de acordo com a Polícia Civil. Thayani Garcia Silva havia levado a avó de carro para a casa dela, após um jantar em família.

No momento em que a idosa abria o portão, os criminosos se aproximaram do carro. Assustada, a médica tentou fugir, mas acabou sendo baleada. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, mas não resistiu aos ferimentos.

Na tarde de domingo, 17, a Polícia Civil do Paraná, junto com a Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens, ambos de 22 anos, pelo latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou Thayani. Eles foram localizados nos municípios de Maringá e Mandaguaçu, que fica a 20 quilômetros de distância.

“Conforme apurado, dentre os presos estão o suspeito de realizar os disparos de arma de fogo contra a vítima e o homem responsável por fornecer a arma e guardá-la após o crime”, disse a Polícia Civil do Paraná.

As investigações continuam em andamento para tentar localizar um terceiro envolvido no crime.

Estadao Conteudo