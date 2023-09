Menino de Alegre realiza sonho com aniversário temático da PM

Em muitos lugares, principalmente nas comunidades de baixa renda, consideradas socialmente vulneráveis, a Polícia Militar (PM) tem poucas oportunidades de interação com a comunidade, exceto pelas ações determinadas pelas suas obrigações profissionais.

No entanto, no último final de semana, policiais do 3º Batalhão da PM de Alegre fizeram uma incursão no bairro Bilau, em Alegre, para realizar uma “operação de Aniversário” e comemorar os três anos do menino Benjamin.

A festa aconteceu no último sábado (23) e contou com a presença dos homens do 3º batalhão da Polícia Militar, que reforçaram a temática escolhida pelo menino. Benjamin teve direito a farda, condecoração, pôde conhecer o interior da viatura, tocar a sirene e falar pelo radio comunicador.

A mãe de Benjamin conta que ele ficou muito feliz e agradeceu muito a participação dos policiais naquele momento de realização do sonho, que segundo ela, levou alegria para toda a família.

O vidraceiro Jovaci da Silva Messias (34) é tio de Benjamim e reforçou o efeito desse tipo de aproximação da Polícia Militar. Ele disse que sente falta de mais ações policiais com essa característica.

Jovaci Messias e Isabela Ayres são tios de Benjamim. Foto: Arquivo pessoal.

”Falta mais iniciativa como essa, para mostrar à população, que apesar deles estarem representando a Lei e a Segurança, atrás de cada farda existe um homem ou uma mulher, que está preocupado com a segurança, mas também com o crescimento e felicidade das nossas crianças. Isso também aproxima a população para trabalhar juntos para o bem comum, a paz e a tranquilidade de nossos bairros”, comentou.

“É gratificante realizar o sonho de uma criança. Em nosso dia a dia policial, vemos diversas crianças que se espelham em nosso trabalho, nos cumprimentam, acenam, algumas chegam a pular de alegria, quando retribuímos comum toque de sirene”, relatou um dos militares presentes.

O 3º Batalhão da PM afirmou para a reportagem do AQUINOTICIAS.COM que a população pode entrar em contato pelo telefone da Comunicação ou o Batalhão, caso queiram contar com algum tipo de apoio comunitário da corporação. As demandas serão avaliadas pelo Comando.

· Telefone (28) 3552-5500.

· Email: [email protected]

A PM reforçou que o 3º Batalhão conta com alguns projetos de segurança preventivos, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), além do Projeto Matilha Amiga, com a Patrulha K9 (ALGA), além das visitas escolares e palestras.

“Interações policiais assim, humanas e empáticas, fortalecem os vínculos de identidade”, aponta jurista

O jurista e advogado criminalista Antônio Fernando Moreira, aponta que nos últimos anos, a polaridade política, por se apropriar da imagem das forças policiais, distanciou ainda mais o efetivo das populações mais carentes.

Para ele, é importante que as crianças cresçam com a sensação de serem amparadas pela polícia, não perseguidas.

“Há algumas gerações, era comum a brincadeira de polícia e ladrão. Na brincadeira, um perseguia e outro fugia. Depois, se alternavam nas funções. Ser policial era o mais cansativo. Hoje, não há o que se aproveitar de lúdico das interações entre policiais e bandidos. Interações policiais assim, humanas e empáticas, fortalecem os vínculos de identidade e de familiaridade com o Estado. É importante não deixar que isso se perca nas cidades do interior, como acontece nos grandes centros, onde uma festa de aniversário com a presença da polícia não teria esse mesmo significado”, avaliou.