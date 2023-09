Menor é apreendido com drogas durante patrulhamento em Mimoso do Sul

Durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM), realizado na noite da última quinta-feira (21), um menor de 17 anos foi apreendido suspeito de participação no tráfico de drogas no Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PM, policiais passavam pela Rua Crispim Braga quando avistaram um jovem que ao perceber a presença dos policiais, escondeu uma sacola no bolso. O menor tentou fugir, mas foi abordado.

Dentro da sacola foi encontrado 15 buchas de maconha e um aparelho celular da marca Samsung. Ao ser questionado sobre a droga, o jovem permaneceu em silêncio. A mãe e a irmã estiveram no local da abordagem e perguntaram o que estava acontecendo. Então, foram informadas sobre as drogas.

A irmã disse aos policiais que o adolescente morava com ela. Os policiais realizaram buscas nos pertences do menor porém nada foi encontrado. Um morador disse que ele costumava ficar em um pasto na região e que usava o local para esconder as drogas. A equipe utilizou a cadela Diana para auxiliar nas buscas e encontrou 21 buchas de maconha e 66 pedras de crack.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.