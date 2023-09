Mercado da Pedra completou dois meses como novo espaço do Shopping Popular

No último mês de agosto, o Mercado da Pedra (Quincas Leão), situado na rua Bernardo Horta, completou dois meses como novo espaço de vendas para os comerciantes do antigo Shopping Popular.

A mudança foi realizada em virtude das obras de macrodrenagem em curso no Centro de Cachoeiro, que demandou a desativação da antiga estrutura do shopping na rua Cesar Missi.

O novo local, que foi escolhido pelos trabalhadores dentre outras opções oferecidas pela gestão municipal, foi adaptado para recebê-los, com uma infraestrutura mais nova e segura para o exercício de suas atividades, em uma das vias mais movimentadas da cidade.

Em contrapartida, a presença dos comerciantes do Shopping Popular, que é provisória, diversifica a oferta de produtos no Mercado, contribuindo para atrair um público maior para o espaço, o que beneficia, também, os comerciantes de produtos do campo e alimentos que já estavam instalados no prédio.

Mudança foi conduzida com diálogo

Uma vez constatada a necessidade de remoção da antiga estrutura do Shopping Popular, a Prefeitura de Cachoeiro realizou diversas reuniões com os comerciantes para tratar da mudança de local.

A definição de que espaço cada comerciante ocuparia no prédio foi feita por meio de sorteio, conforme decisão dos próprios vendedores. Além disso, como forma de garantir segurança jurídica aos comerciantes, a Prefeitura lavrou termos de permissão de uso do novo espaço.

Agora, a gestão municipal planeja, junto aos comerciantes, um local definitivo para o comércio informal na área central da cidade.

“Temos nos colocado à disposição dos comerciantes, realizando encontros regulares com seus representantes. O diálogo é permanente, para que possamos tomar as medidas necessárias para o ordenamento da cidade e, ao mesmo tempo, atender às demandas desses trabalhadores”, salienta o secretário municipal Antônio Carlos Valente, que destaca, também, uma recente reunião que contou com a participação do prefeito Victor Coelho e do secretário municipal de Governo, Thiago Bringer, junto a representantes dos comerciantes.

Funcionamento do Mercado da Pedra

De segunda a sexta-feira: das 8h às 18h

Sábado: das 8h às 12h