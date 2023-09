Morre aos 46 anos ator que participou de “8 Mile: Rua das Ilusões”

Nashawn Breedlove, rapper e ator conhecido pela a sua participação em 8 Mile: Rua das Ilusões, filme biográfico sobre Eminem, morreu no domingo, 24, aos 46 anos.

O ator morreu enquanto dormia e foi encontrado em sua casa, em Nova Jersey. De acordo com o TMZ, a causa da morte ainda não foi revelada.

Nas redes sociais, Patrícia Breedlove, mãe do rapper, confirmou a morte do filho e agradeceu o apoio que tem recebido.

“É com muita tristeza que compartilho a notícia da morte do meu amado filho, Nashawn Breedlove. A sua partida deste mundo deixou um vazio imenso na minha vida, um que palavras não poderiam expressar totalmente. Agradeço a todos pelo apoio e orações neste momento difícil”, escreveu.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.