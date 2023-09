Morre José Gregori, ex-ministro no governo FHC

Ministro da Justiça e secretário nacional de Direitos Humanos do governo de Fernando Henrique Cardoso, o jurista José Gregori morreu, neste domingo (3), em São Paulo aos 92 anos. Era uma referência no País na luta pela defesa do Estado Democrático de Direito e pelos direitos humanos.

Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês havia cerca de dois meses em decorrência de uma pneumonia. Ele foi um dos fundadores, em 2019, da Comissão Arns, rede de juristas, intelectuais e ativistas em defesa dos direitos humanos.

A fundação havia sido criada para atuar em defesa dos direitos humanos, sem inclinação partidária. À época, Gregori afirmou que ideia de fundar a comissão surgiu em 2018, depois que “os direitos humanos foram agredidos, distorcidos e atacados na campanha eleitoral”, após a eleição de Jair Bolsonaro. Nos últimos anos, Gregori demonstrava preocupação com retrocessos as políticas de direitos humanos.

O cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, colega de Gregori, contou que esteve com ele no hospital. Ele estava lúcido, e fazia sugestões de ação para a Comissão Arns. “Com o desaparecimento do nosso Zé Gregori se fecha uma época marcada por seu ecumenismo político militante, raríssimo nos dias que correm.”

A Fundação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou o trabalho de Gregori ao longo de “60 anos de vida pública”. O presidente do PSDB em São Paulo, deputado Marco Vinholi, prestou homenagem em nome do partido. “Uma das mais importantes referências da luta pelos direitos humanos e pelo Estado Democrático de Direito no Brasil.”

O jurista Miguel Reale Júnior lamentou o falecimento de “um amigo de muitas jornadas”. Já o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, chamou Gregori de “o gigante dos direitos humanos”. “Homem ético, sensível, verdadeiro patriota. Existência devotada à causa da humanidade. Vida pública irrepreensível e paradigmática.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à noite que Gregori “sempre foi um grande defensor dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito no Brasil, principalmente nos momentos mais desafiadores para nossa democracia”. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, lembrou do legado de Gregori para a democracia brasileira. Já o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, afirmou em uma rede social que o legado de Gregori “jamais será esquecido”.

Gregori foi um dos tucanos que declararam em 2022 apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o então presidente Bolsonaro. Formando em direto pela Faculdade do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, teve atuação na luta pela redemocratização do País durante a ditadura militar (1964-1985).

Em 1977, foi um dos participantes do evento em que o jurista Goffredo da Silva Telles Junior leu nas arcadas a sua Carta aos Brasileiros, na qual reivindicava o fim da ditadura. Belisário dos Santos Junior, ex-secretário de Justiça de São Paulo, afirmou que a principal característica de Gregori “era sua generosidade ao lado de uma grande firmeza”. Em 2022, eles se reencontraram no movimento Estado de Direito Sempre, que buscava reeditar a carta de 1977 contra as ameaças à democracia.

ENTERRO

Gregori deixa três filhas, quatro netos e dois bisnetos. Será velado nesta segunda-feira, das 8 horas às 14 horas, no Funeral Home na Rua São Carlos do Pinhal. O sepultamento será no Cemitério da Consolação. “Morreu lutando por um Brasil mais justo e solidário, sempre em busca do respeito aos direitos humanos”, disse Maria Stella, uma das filhas.

Estadão Conteúdo