Morre menina de 4 anos que caiu de prédio de escola em Colatina

A menina Elysa de Souza, de 4 anos de idade, que caiu do segundo andar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cleres Martins Moreira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, morreu nesta segunda-feira (04). A informação foi confirmada pela Prefeitura do município.

O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (31), por volta das 16h10. A menina caiu de uma báscula, em uma altura de aproximadamente 7 metros. Após a queda, uma equipe da escola socorreu a criança e, em seguida, a levou para o Hospital São José, no mesmo município, onde ficou internada e recebendo cuidados médicos.

Na ocasião, a Prefeitura de Colatina informou que fez o registro de um boletim de ocorrência na Polícia Civil e instaurou um procedimento interno para esclarecer o caso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em suas redes sociais, a Prefeitura de Colatina divulgou uma nota de pesar.