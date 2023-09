Morre mulher vítima de acidente em avenida de Cachoeiro

Morreu na noite desta quinta-feira (14) a motociclista que sofreu um acidente na tarde do mesmo dia na Avenida José Félix Cheim (Linha Vermelha), no bairro Jardim América, em Cachoeiro. Raylany Souza Diniz, de 25 anos, seguia pela via pilotando uma moto Honda Biz branca quando foi atingida por um caminhão. O acidente ocorreu por volta das 14h.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motociclista ficou caída na via desacordada. O SAMU esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas a mulher acabou não resistindo.

Raylany era casada e deixa três filhos. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentam a morte da mulher.