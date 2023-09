Motociclista morre após bater em carro conduzido por motorista sem CNH

Um homem, de 39 anos morreu, na noite da última sexta-feira (8) após colidir com um carro, próximo ao distrito de São Tiago, na saída para São Lourenço, Zona Rural de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo

Angélico Rosa, natural de Ibitirama, conduzia uma motocicleta Honda 160, de cor vermelha quando teria colidido com um carro Chevrolet Celta de cor cinza, que seguia na direção contrária.

O corpo de bombeiros e o Samu estiveram no local para prestar o socorro, porém a vítima veio a óbito no local. O condutor do veículo informou que seguia em direção a São Tiago, quando a motocicleta invadiu a contra mão atingindo o seu carro.

O condutor do veículo, de 47 anos, não possuía CNH e o veículo com licenciamento em atraso foi removido ao pátio do Detran e o condutor à delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Fique sabendo

Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor é considerado infração gravíssima. Quem for flagrado cometendo essa indisciplina terá de pagar uma multa no valor de R$ 880,41. Além disso, o motorista pode ter como pena detenção de seis meses a um ano. O veículo ainda é retido até a apresentação de um condutor habilitado.