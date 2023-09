Obras de pavimentação avançam na sede e no interior de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro segue realizando obras de infraestrutura urbana em diversas regiões, com a pavimentação de vias que melhoram as condições de mobilidade da população.

No distrito de Córrego dos Monos, a rua José Ribeiro Avelar está recebendo o serviço, que, recentemente, foi concluído no Morro do Nicolau – região que também recebe sinalização, passeio público e muro de arrimo.

Na sede do município, as ruas Continental, José Batista Calegário e Constantino Tirello, todas no bairro Aeroporto, são as mais recentes contempladas com pavimentação em concreto.

No bairro Village da Luz, estão em andamento serviços preliminares, com a aplicação de Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), fase que antecede a aplicação do pavimento. Na região, os trabalhos são executados nas ruas Getúlio Vargas, Doralino de Souza e Projetadas 2, 3 e 5.

Além disso, outros bairros também seguem recebendo serviços que preparam as vias para receber o revestimento com concreto, como é o caso do Rui Pinto Bandeira, na rua Italina Pancine Silvério (Morro do Cigano), e Bom Pastor, na rua Adones Costa.

As melhorias de pavimentação em andamento em Cachoeiro integram dois pacotes de obras que irão abranger mais de 160 ruas, totalizando cerca de R$ 111 milhões de investimentos.