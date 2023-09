Operação conjunta apreende arma, drogas e detém quatro pessoas em Guaçuí

A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram uma operação conjunta na noite desta quarta-feira (27), com foco no combate ao tráfico de drogas no município de Guaçuí. Comandada pelo delegado Robson Vieira Lima, a operação teve como objetivo trazer mais tranquilidade para a população durante os festejos do município que se iniciam nesse fim de semana.

Após investigações da Polícia Civil de Guaçuí, os policiais, com apoio das equipes de Força Tática e Patrulha K9 do 3º Batalhão, cumpriram dois mandados de busca e apreensão no Bairro Lagoa.

Na ação, os policiais encontraram em uma das residências, um tablete de maconha pesando 158 gramas, 3 pedras grandes de Crack de 18 gramas, 8 buchas grandes de maconha, 2 buchas de maconha, 1 munição calibre 40, 4 celulares, 1 balança precisão pequena, materiais para embalar o entorpecente, R$ 106 reais.

Em outro local foi localizado uma arma de fogo calibre 22, sete munições do mesmo calibre, 2 pedras grandes e uma porção de Crack, pesando 36 gramas e uma bucha de maconha.

Quatro pessoas foram detidas na ação, sendo duas adolescentes e dois homens de 29 e 43 anos. Todos foram encaminhos para a delegacia do município.

Os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, majorados por envolver menores de idade e emprego de arma de fogo, posteriormente conduzidos para o CDP de Cachoeiro de Itapemirim.