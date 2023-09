Patrick de Paula volta aos treinos no Botafogo sete meses após lesão

Patrick de Paula só volta a campo com a camisa do Botafogo em 2024. Mas o volante fez o primeiro trabalho em campo com o grupo nesta terça-feira (27), sete meses após sofrer grave lesão no joelho, rompendo diversos ligamentos.

O jogador já vinha trabalhando com bola em uma cama elástica, em exercícios de fisioterapia. Agora, ele aprimora o físico e dá os primeiros passos no gramado. Acompanhado por um fisioterapeuta, o volante começa a intensificar os exercícios.

Patrick rompeu diversos ligamentos do joelho em um clássico contra o Flamengo, dia 25 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, em Brasília. Passou por cirurgia em março e trabalha forte para antecipar o prazo de 12 meses de recuperação e poder disputar o próximo estadual.

O sacrifício do jogador para voltar aos gramados vem servindo de inspiração para o líder do Brasileirão voltar ao caminho das vitórias após três derrotas seguidas: Flamengo, Atlético-MG e Corinthians.

Com Patrick de Paula na torcida, o Botafogo recebe o Goiás, segunda-feira (02), com promessa de Engenhão cheio. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o jogo que fechará a rodada.

Expulso diante do Corinthians, o lateral-esquerdo Marçal dará lugar a Hugo. Do mais, o técnico Bruno Lage deve optar pela manutenção da equipe. Como só joga na segunda-feira (02), a equipe pode abrir um treino no fim de semana à torcida.

Estadao Conteudo