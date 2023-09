Patrulhamento da PM apreende drogas em região de mata em Itaoca

Durante um patrulhamento na noite da última sexta-feira (15), a Polícia Militar (PM), juntamente da Força Tática, apreenderam uma grande quantidade de drogas na localidade de Itaoca, em Itapemirim.

Segundo a PM, o patrulhamento foi em pontos críticos, onde geralmente são locais que servem de esconderijo para traficantes, guardarem as drogas.

Em uma região de Mata, localizado em três pontos diferentes em Itaoca, a PM informou que a cadela Aika encontrou, 68 pinos de cocaína, 14 buchas de maconha de diversos tamanhos e 51 pedras de crack.

Ninguém foi preso e todo material apreendido foi entregue à Delegacia Regional de Itapemirim

