PC cumpre mandados de busca e apreensão e prisão em Mimoso do Sul

Na tarde da última terça-feira (5), quatro homens foram presos em Mimoso do Sul por envolvimento com o tráfico de drogas do município, e de descumprimento de medidas protetivas.

De acordo com a Polícia Civil, na residência de um homem de 67 anos, foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão. Ele foi detido por ameaçar a ex-namorada. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento e usava uma arma para intimidar a vítima. A arma foi apreendida na ação e entregue na Delegacia do município.

Outro mandado de prisão foi por descumprimento de medida protetiva contra um homem por ameaçar a ex-mulher e a sogra. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim (DRCI).

A Polícia Civil também cumpriu um mandado de prisão contra um terceiro alvo, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Mimoso do Sul. O quarto alvo da ação é um jovem, agora com 18 anos, mas que quando era menor tinha envolvimento com o tráfico de drogas, além de cometer pequenos furtos na região. Ele foi detido e conduzido para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES).