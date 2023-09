PF prende golpista que faturou mais de R$ 100 mil ao mentir para o INSS

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nessa terça-feira (26), um fraudador do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, pelo crime de estelionato previdenciário, em uma agência do Rio de Janeiro.

A ação teve início após o Setor de Inteligência do INSS informar que uma pessoa estava tentando movimentar valores depositados em sua conta corrente mediante fraude em benefício do INSS. A partir disso, policiais federais foram até a agência e conduziram o homem à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, sendo ele preso em flagrante.

Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que estava movimentando valores oriundos de aposentadoria por invalidez fraudulenta. Diante dos fatos, estima-se que a fraude tenha gerado um prejuízo de mais de R$ 100 mil aos cofres públicos.

O indivíduo poderá responder pelo crime de estelionato previdenciário, cuja pena pode chegar até cinco anos de reclusão, além de ser aumentada em até um terço, visto que o crime foi cometido em detrimento do INSS.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, em que permanecerá à disposição da Justiça.