Pix chegou a 152,7 mi transações no dia 6 de setembro , diz BC

O Pix bateu novo recorde diário de transações na quarta-feira(6). Foram 152,7 milhões de operações, que movimentaram R$ 76,102 bilhões, segundo o Banco Central (BC).

O resultado supera em 10 milhões de operações o recorde anterior, de 142,4 milhões, no dia 4 de agosto.

“Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020”, destacou o Banco Central.

Estadao Conteudo

