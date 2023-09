PM apreende grande quantidade de drogas em Bom Jesus do Norte

Na tarde da última segunda-feira (11), os policiais militares do Grupo de Abordagem da 3ª Companhia do 3º Batalhão apreenderam diversos entorpecentes durante patrulhamento realizado em Bom Jesus do Norte, Sul do ES.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais receberam informações anônimas que suspeitos de participar no tráfico de drogas estariam transportando maconha para Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro.

O patrulhamento foi reforçado no município e dois suspeitos foram avistados em uma motocicleta na Estrada Barra Alegre, Zona Rural do Município. Na tentativa de abordagem, os suspeitos conseguiram fugir jogando ao chão uma sacola que continha 550 buchas de maconha.

Buscas foram realizadas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O material foi recolhido e encaminhado à delegacia do município.