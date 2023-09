Polícia Civil prende traficantes e apreende drogas durante ação em Cachoeiro

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), e a Delegacia de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), deflagrou nesta quarta-feira (6), a operação ‘Oregon’, que resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de um adolescente, suspeitos de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da DHPP, a ação ocorre após as investigações que apuram a “madrugada sangrenta”, um fato ocorrido no bairro Gilson Carone em agosto deste ano, sendo um homicídios e duas tentativas ocorridas na mesma noite. A operação teve o intuito de elucidar os crimes e de reprimir o tráfico de drogas no município.

Com base nas investigações, o delegado Rafael Amaral, que responde pela DHPP, representou pelos mandados de prisão e de busca e apreensão, que teve o pedido acatado pela Justiça do município.

Na manhã desta quarta-feira (6), cerca de 20 investigadores cumpriram os mandados no bairro São Luiz Gonzaga, na residência dos suspeitos. Foram presos dois homens de 22 e 23 anos, e foi apreendido um adolescente de 16 anos.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os investigadores localizaram nas residências: dois quilos de cocaína, quase um quilo de maconha, além de haxixe, skank, frascos de loló e materiais para embalar drogas.

Os detidos têm passagem por envolvimento em tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, roubo e furto.

O delegado Rafael Amaral ressalta que o trabalho da DHPP “é voltado, indiretamente, para o combate ao tráfico de drogas, e assim torna-se importante essa união com as demais delegacias especializadas, como o DEIC e a DENARC, que juntas vêm obtendo relativo sucesso na redução do índice de criminalidade em Cachoeiro”.