Por vingança, traficante decepa a cabeça e arranca coração de desafeto

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, com apoio da Polícia Militar (PMES), prendeu dois homens envolvidos em um assassinato ocorrido no município.

O crime, com requintes de crueldade, ocorreu no dia 19 de julho deste ano na região de Pedra Branca. De acordo com a polícia, por conta de uma desavença com um traficante de Peroba, Reginaldo Vieira Conceição, de 28 anos, foi barbaramente assassinado. O homem foi esfaqueado 15 vezes, teve o coração arrancado e a cabeça decepada.

O titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, delegado Geraldo Peçanha, informou ainda que, dentro do corpo do homem, foram colocadas pedras, na intenção de que, ao ser jogado em rio, o corpo afundasse e nunca mais fosse visto. “Antes da execução eles armaram uma emboscada, sequestraram a vítima e depois mataram”

Ainda segundo a polícia, o crime no ocorreu no dia 19 de julho, mas o corpo só foi encontrado boiando no Rio Jucu, na localidade de Pedra Branca, cinco dias depois.

No curso das investigações, três suspeitos de cometerem o crime foram identificados, sendo que dois estão presos. Um deles foi preso no município de Itaguaçu, dia 21 de setembro. Durante interrogatório, um dos envolvidos confessou a autoria do crime e confirmou a participação dos outros dois indivíduos.

O nome do preso não foi divulgado, mas a investigação aponta que é quem esfaqueou Reginaldo. Outros dois homens estão envolvidos no crime: o mandante e executor (que decapitou a vítima) — e já estava preso desde o dia 20 de julho, mas por envolvimento por tráfico de drogas — e um que filmou a execução, que continua foragido.⠀