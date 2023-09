Presidente Kennedy: profissionais criam grupo para combate ao tabagismo

A Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy promove, nesta quarta-feira (27), uma capacitação online para profissionais da saúde, visando intensificar o combate ao tabagismo e fortalecer o bem-estar da população.

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas, educadores físicos e psicólogos se reúnem para formar o Grupo de Combate ao Tabagismo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A palestra virtual, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), abrange diversas áreas que desempenham um papel fundamental no apoio aos pacientes que desejam deixar o hábito de fumar.

A capacitação inclui palestrantes renomados do Instituto Nacional de Cânce (INCA) compartilhando conhecimentos e experiências sobre o tratamento do tabagismo e estratégias de aconselhamento.

Das 09h às 13h, os profissionais de saúde adquirem ferramentas adicionais para apoiar aqueles que desejam parar de fumar, enquanto continuam a prestar atendimento de qualidade aos pacientes.

A Secretaria de Saúde de Presidente Kennedy está empenhada em promover uma comunidade mais saudável e livre do tabaco, reconhecendo a importância da luta contra o tabagismo como prioridade de saúde pública.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.