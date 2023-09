Primeiro dia do Mutirão do Procon tem 2 perdões de dívidas

O 10º Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon de Cachoeiro, que acontece entre os dias 27 e 29 de setembro, no novo Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa”, já conta com um saldo positivo. Dois consumidores saíram de lá felizes pois tiveram suas dívidas perdoadas, ou seja, não vão precisar pagar mais nada e terão o seu crédito totalmente de volta.

Neste primeiro dia (27), foram distribuídas um total de 370 senhas entre as 14 empresas participantes desta edição: Banco Brasil (11), Banestes (12), Bradesco (17), BRK (18), Caixa Econômica (18), Claro (3), Crefisa (12), DaCasa (26), EDP (35), Itaú (15), Oi (10), Vivo (19), CDL (87) e ACISCI (87).

Além das duas dívidas com 100% de perdão, outras 118 foram negociadas totalizando R$ 213.126,65 valor economizado. A melhor proposta foi de 98, 61% de redução de dívida.

Quem quiser, ainda pode renegociar suas dívidas. O Mutirão abre às 9h e de acordo com o Coordenador Executivo do órgão, Luis Guimarães, o Luisinho Tereré, é necessário levar toda documentação necessária para comprovar a dívida e seus documentos pessoais. “É importante ressaltar no Mutirão, haverá negociação apenas com as empresas participantes”, frisa.