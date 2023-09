Professor suspeito de pedofilia é afastado de escola em Vargem Alta

Um professor, suspeito de envolvimento em crime de pedofilia em uma escola pública municipal de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, está sob investigação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Civil, o educador pedia imagens íntimas dos seus alunos e em troca oferecia dinheiro. Os estudantes aliciados seriam crianças e adolescentes do sexo masculino.

Em nota, a Prefeitura de Vargem Alta esclareceu que a Secretaria de Educação do município está acompanhando o caso e já tomou todas as medidas cabíveis, inclusive afastando o professor da sala de aula.

Polícia Civil informou ainda, que a denúncia, está sob segredo de justiça e que o caso seguirá em investigação por meio da Delegacia de Polícia de Vargem Alta.