Projeto Mova-se: bazar com peças a partir de R$10 na Feira da Bondade

A Feira da Bondade, evento tradicional de Cachoeiro, vai contar com o badalado Bazar do Projeto Mova-se. Durante os três dias, de 15 a 17 de setembro, o stand do projeto estará comercializando peças de roupas feminina, masculinas e infantil com valores entre R$ 10 e R$ 50 além de lindos itens de papelaria.

De acordo com a Ana Paula Pinheiro Balliana, organizadora, além do bazar, participar da Feira, é uma oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido pela Ong Mova-se, que está crescendo a cada dia, com muito esforço, dedicação e trabalho em prol da inclusão de pessoas com deficiências. “A causa é nobre e juntos vamos conseguir vencer essa luta”, disse.

Ela faz um convite a toda população de Cachoeiro e região. “Venha fazer parte desse Projeto que luta por uma linda causa”

O Projeto

É uma organização sem fins lucrativos que luta pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Surgiu em 2018 a partir do incomodo de uma mãe ao ver a filha sofrer bullying por conta da doença genética rara.

O Projeto promove várias ações com objetivo de aumentar a visibilidade para a causa, provocar políticas públicas que garantam os direitos da pessoa com deficiência, levar informações que despertem a empatia e o respeito, aumentar as oportunidades no mercado de t