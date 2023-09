Rede social exclusiva para fãs da Anitta é lançada no Brasil

Foi lançada, neste sábado (30) uma rede social exclusiva para fãs da cantora Anitta. Através do aplicativo, denominado de StoryTold, os seguidores poderão interagir compartilhando fotos e textos.

De acordo com a desenvolvedora Avess, a rede social tem como objetivo proporcionar um espaço seguro para que os fãs e admiradores da artista possam organizar ações sem a interferência de haters ou pessoas que têm o hábito de atacar a cantora.

Ao portal G1, a empresa explicou que para participar da “rede social da Anitta”, é necessário preencher um formulário e passar por uma entrevista.

