Regis Danese operou o intestino e está bem, diz esposa

O cantor cristão Regis Danese está em recuperação após sofrer um acidente de carro na última quarta-feira, dia 30. O artista, que publicou uma série de vídeos depois do acidente e pediu orações, agora teve notícias positivas.

A esposa de Regis, Kelly Danese, apareceu na quinta-feira, 31, no Instagram de seu marido, para dar notícias. Segundo ela, o cantor operou o intestino delgado, que foi perfurado durante o acidente, e está bem. “Ele está estável, está com muita dor, normal”.

“Ele está na UTI para se recuperar. Está com algumas fraturas na costela, o braço quebrado, mas isso vai ficar para depois”, disse. “Amanhã (sexta-feira, 1) eles vão dar os resultados e, se caminhar tudo bem, domingo ele poderá ter alta”. “Nasceu de novo”, escreveu Kelly sobre o marido.

Danese foi hospitalizado após seu carro colidir com uma carreta na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) falou ao G1, o artista teria invadido a pista contrária durante uma curva e bateu em um caminhão. Ele foi rapidamente hospitalizado e internado na UTI, onde segue sob os cuidados dos médicos.

Regis é o cantor de Faz um Milagre em Mim, sucesso gospel de 2008.

Estadao Conteudo

