Republicanos diz que não fará parte do governo Lula mesmo com indicado a ministro

O Republicanos disse, em nota divulgada nesta quinta-feira (7), que “não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente”, mesmo após o Palácio do Planalto anunciar que o deputado do partido Silvio Costa Filho será indicado para o Ministério dos Portos e Aeroportos.

“O Republicanos vem a público reiterar, mais uma vez, que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente. Sendo assim, informamos que a indicação do deputado federal Silvio Costa Filho (PE) para o Ministério de Portos e Aeroportos trata-se, exclusivamente, de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar”, afirmou o partido.

Segundo o Republicanos, o deputado Silvio Costa Filho, que assumirá a vaga de Márcio França em breve, vai se licenciar de suas funções partidárias, como a presidência da sigla em Pernambuco e o cargo de 1º tesoureiro da Executiva Nacional da legenda.

A publicação da nota se deu como resposta a uma declaração do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que disse que Lula trouxe “para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido Republicanos para nos apoiar”. O PSB tem criticado Lula por tirar espaço do partido para abrigar legendas que apoiaram Jair Bolsonaro em 2022.

“Saúdo o Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou!”, escreveu França na publicação da foto. A manifestação foi feita no Instagram.

Estadao Conteudo