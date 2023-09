Sábado (30) tem novo Dia D de vacinação antirrábica em Cachoeiro

Neste sábado (30), mais treze locais de Cachoeiro receberão o Dia D de vacinação antirrábica. As doses são destinadas a cães e gatos, acima de três meses. As aplicações acontecerão das 8h às 16h, nos espaços listados abaixo; confira.

Selecionados estrategicamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para facilitar o acesso ao imunizante, os pontos de imunização serão concentados em quadras esportivas, escolas e unidades de saúde.

Os pets devem estar acompanhados por tutores maiores de 18 anos, portando documento pessoal com foto e o cartão de vacina do pet – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

Novo Dia D em outubro

Segundo a Semus, um novo Dia D será realizado em outubro, em regiões do município que ainda não foram contempladas. A data ainda será definida e divulgada nos canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro.

No interior, equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Cachoeiro percorreram áreas rurais, em agosto.

Vacina disponível na UVZ

A vacina contra a raiva também está disponível, durante todo o ano, na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A dose é gratuita e, para a aplicação, é necessário que o responsável seja maior de idade e esteja com documento pessoal e com cartão de vacina do animal.

Pontos de vacinação – 30 de setembro, sábado

Novo Parque – Unidade De Saúde E Igreja Batista- Carlos Linderberg

Rubem Braga – Igreja São Cristovão E Emeb. Profª. Gércia Ferreira Guimarães

Village Da Luz – Super Creche

Alto Village – Unidade De Saúde

Aquidaban – Ginásio De Esporte

Abelardo Machado – Unidade De Saúde

Santa Cecília – Emeb. Albertina Macedo

Ferroviários – Semus

Nossa Sra. Da Penha – Bar Do Gelson, Até As 12h.

Independência – Igreja Nossa Sra. De Fátima

Nossa Sra. Aparecida – Emeb. Maria Do Carmo Magalhães

Coronel Borges – Emeb. Olga Dias Da Costa

São Luiz Gonzaga – Emeb. Profª. Juracy Cruz