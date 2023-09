Samba e Feijoada no Linus & Casa da Prata no 7 de setembro

O 7 de setembro vai ser de muito samba e feijoada no Restaurante Linus & Casa da Prata, nesta quinta-feira, em Guaçuí. Os ingressos para a Feijoada da Independência estão à venda, mas as vagas são limitadas. Por isso, quem quiser curtir o feriado saboreando a feijoada com o tempero do chef Carlos Lino e curtir o som o grupo Samba MLK precisa fazer sua reserva.

A feijoada será servida à vontade, no buffet do restaurante. Ou seja, a pessoa poderá montar seu prato como preferir, sem limite de consumo. O ingresso custa R$ 75,00 por pessoa e crianças abaixo de 12 anos não pagam. Caso haja disponibilidade, haverá ingressos sendo vendidos na hora do evento.

A feijoada será servida a partir da hora do almoço e, na parte da tarde, haverá música ao vivo com a banda Samba MLK. O trio, de Guaçuí, é formado por Erich Duarte (cavaco), Guilherme Alves (vocal) e João Henrique (percussão). No repertório, o grupo traz samba, pagode e axé, com destaque para músicas de trabalho como “Vou fazer valer” e “Love”. O grupo tem realizado várias apresentações por todo o sul do Espírito Santo.

Além da feijoada, o Restaurante Linus & Casa da Prata oferece um cardápio variado de outros petiscos. Para fazer a reserva, basta enviar uma mensagem de WhatsApp ou ligar mesmo para o número (28)99917-9706. O restaurante fica às margens da rodovia que liga Guaçuí à Varre Sai (RJ), na divisa com o distrito da Prata.