Santos fará treino aberto à torcida antes de ‘decisão’ com o Vasco

Marcelo Fernandes vem fazendo de tudo para salvar o Santos do rebaixamento. Depois de modificar bastante a escalação e buscar a virada na casa do Bahia, por 2 a 1, ele prepara o time para novo confronto direto na próxima rodada do Brasileirão. Entre as armas para superar o Vasco, está um treino aberto na Vila Belmiro para a equipe ganhar motivação extra.

O técnico interino vem fazendo de tudo para trazer paz ao ambiente santista e durante a semana reintegrou quatro jovens que estavam afastados ao elenco profissional, com destaque para o atacante Lucas Lourenço. Lucas Lima e Soteldo voltaram ao time titular por suas importâncias no momento delicado – ambos tinham virado reservas com Diego Aguirre.

Agora, Marcelo Fernandes investirá na estratégia que vem dando certo em outros rivais para deixar o time “ligado” para um jogo importante. O São Paulo se rendeu à torcida nas últimas grandes vitórias e abriu vantagem na Copa do Brasil, assim como o Internacional, o próprio Vasco e até o Fluminense buscaram bons resultados empurrados por sua torcida.

Sob o lema “Juntos pelo Peixão”, as atividades do dia 30 serão na Vila Belmiro. E desde já o clube convida a torcida para “apoiar o elenco antes de mais uma partida importante no Brasileirão”. As atividades começarão às 9h, e o treino aberto dará início às 10h.

Como o Vasco fará seu jogo atrasado com o América-MG na segunda-feira, é possível que supere o Santos na classificação do Brasileirão. Basta um empate. O jogo do dia 1º de outubro, portanto, ganha conotação de final na luta contra a queda. O clube já havia ganho na Justiça o direito de ter seus torcedores no estádio neste jogo e vai levá-los para perto da equipe na véspera por “sintonia e força.”

O Santos buscará um gás extra não apenas para frear a boa fase vascaína, mas também como motivação para a dura sequência que terá pela frente, com visitas a Palmeiras e Internacional e jogo entre eles com o embalado Red Bull Bragantino.

Estadao Conteudo