Santos mantém Marcelo Fernandes como técnico para jogo contra o Vasco

A direção do Santos confirmou nesta quinta-feira (21), que Marcelo Fernandes, técnico interino do time, vai continuar comandando a equipe no fim de semana, na importante partida contra o Vasco, na Vila Belmiro. Os dois times tentam deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

A diretoria santista fez o anúncio aos próprios jogadores, na reapresentação do elenco, na manhã desta quinta (21). A partida está marcada para o dia 1º de outubro (domingo), pela 25ª rodada. Trata-se do próximo jogo do Santos na competição.

Auxiliar técnico do time, Marcelo Fernandes assumiu o comando do grupo na sexta-feira (15), após a demissão de Diego Aguirre. Na segunda-feira (18), liderou o time na vitória sobre o Bahia, de virada, por 2 a 1. O resultado trouxe alívio para o elenco, diretoria e torcedores.

Apesar do triunfo, o Santos continua em situação delicada na classificação. Está em 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 24 pontos. O Bahia está logo acima, já fora da zona da degola, com 25. Já o Vasco, próximo rival santista, vem logo atrás, em 18º, com 20.

Com o anúncio, a direção santista ganha tempo para procurar um substituto para Aguirre. O mais cotado é Fábio Carille, responsável por evitar o rebaixamento do time no Brasileirão de 2021. Ele havia deixado o clube durante o Paulistão do ano passado. Atualmente, o técnico comanda o V-Varen Nagasaki, no Japão.

Enquanto o clube não define seu treinador, o Santos continuará sob o comando de Fernandes, que tem longo histórico no time. O ex-zagueiro de 52 anos já atuou como jogador, auxiliar técnico e treinador interino do clube. Nesta sua nova passagem pelo Santos, ele voltou ao time no mês passado para integrar a comissão técnica fixa do clube.

Estadao Conteudo