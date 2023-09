Seleção Feminina de vôlei do Brasil derrota Argentina em Tóquio

A seleção feminina Brasileira de vôlei estreou no Pré-Olímpico tranquila sobre a Argentina que teve de encarar a derrota na madrugada deste sábado (16), em Tóquio. Em busca de uma vaga em Paris-2024, o Brasil mostrou toda sua superioridade ao vencer por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/20 e 25/22.

“Tivemos altos e baixos na partida. Fizemos um bom primeiro set e fomos bem em boa parte da segunda parcial, depois demos uma caída. Nos próximos jogos é importante mantermos o ritmo do primeiro set até o final. Quando abaixamos a agressividade acontecem erros e não podemos correr riscos, temos que estar focados o tempo todo. Amanhã (domingo) vamos enfrentar o Peru e temos que seguir se preocupando com o nosso time. Hoje tivemos um saque agressivo no primeiro e segundo sets, mas temos que manter isso até o final do jogo”, disse o técnico José Roberto Guimarães.

A oposta Kisy foi a principal pontuadora do Brasil com 16 acertos, à frente de Gabi (12) e Carol e Thaísa, com 11. “Brasil e Argentina são dois times que se conhecem bem. Jogamos contra elas no Sul-Americano e sabíamos que não seria uma partida fácil. Conseguimos sair de momentos difíceis, mas temos que melhorar a nossa consistência, principalmente no final do jogo. Agora é descansar e já pensar no jogo contra o Peru”, disse Kisy.

O Brasil foi intenso no primeiro set e se destacou através dos bons ataques pelas pontas, desestabilizando a Argentina. Dos 25 pontos, 19 foram do ataque brasileiro, contra quatro dos 17 da Argentina.

Diferentemente do primeiro set, a seleção brasileira se acomodou ao mesmo tempo que a Argentina ajustou o ataque e cresceu no duelo. A recepção sofreu com momentos de instabilidade, mas conseguiu fechar o segundo set por 25 a 20.

No terceiro e derradeiro set, José Roberto aproveitou para rodar a equipe e viu a Argentina ficar à frente do placar. Mas não demorou para o Brasil retomar o protagonismo e fechar por 25 a 22.

No Pré-Olímpico, o Brasil está no grupo B ao lado de Argentina, Peru, Bulgária, Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. As equipes jogam entre si e as duas mais bem classificadas garantem um lugar nos Jogos de Tóquio.

O Brasil volta às quadras na madrugada deste domingo, às 4h (horário de Brasília) para enfrentar o Peru, pela segunda rodada do Pré-Olímpico.

Estadao Conteudo