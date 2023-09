Senac oferta 36 vagas para cursos gratuitos em Cachoeiro; confira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com matrículas abertas para novas turmas de cursos gratuitos em sua unidade de Cachoeiro de Itapemirim. São ao todo 36 vagas para operador de computador, cuidador de idosos e cuidador infantil.

Mais informações pelo telefone (28) 3526-9350 ou pelo e-mail [email protected]

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.