Serviços do “Tamo Chegando” alcançam bairros da região 6 em Cachoeiro

Os mutirões do projeto “Tamo Chegando”, da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, já estão sendo executados em bairros da região 6, levando serviços como capina, pintura de meio-fio, poda de árvores e roçagem. Os trabalhos começaram no Jardim Itapemirim e seguem, também, em regiões dos bairros IBC e Monte Cristo, nesta semana.

Além dos serviços em andamento, o cronograma do Tamo Chegando inclui a manutenção de vias (tapa-buraco), limpeza e remoção de entulhos, reparos na iluminação pública e melhorias em espaços de esporte e lazer. Ao longo deste mês de setembro, as equipes também estarão presentes nos bairros Alto Monte Cristo, Boa Esperança, Jardim América, São Lucas e Caiçara.

Dias D

O projeto “Tamo Chegando“ promove, ainda, os Dias D, eventos que facilitam o acesso de moradores a serviços públicos de saúde, cidadania, lazer e outras áreas. Os primeiros foram realizados em junho e agosto, nos bairro Nossa Senhora Aparecida e Gilson Carone, respectivamente.

No sábado (16), durante a 38ª Feira da Bondade, o Tamo Chegando também estará presente com diversos atendimentos ao público do evento, das 8h às 12h.

Cronograma das próximas regiões

Região 6 (setembro)

Alto Monte Cristo, IBC, Jardim Itapemirim, Boa Esperança, Monte Cristo, Jardim América, São Lucas e Caiçara

Região 7 (outubro)

Gilberto Machado, Guandu, Centro, Santo Antônio, Sumaré, Paraíso e São Geraldo

Região 8 (novembro)

Amarelo, Alto Amarelo, Alto União, Monte Belo, Arariguaba, Baiminas, Bela Vista, Nossa Senhora de Fátima e Amaral