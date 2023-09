Sextou! Confira as atrações para curtir o fim de semana no Sul do ES

O fim de semana chegou e a programação está completa de atrações para curtir no Sul do ES. Na agenda cultural desta semana, o destaque é a ’32ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo’, que começou na última quinta-feira (31), e vai até o próximo domingo (3), com shows regionais e nacionais.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (1)

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Show com Odair de Paula, Zé Naldo, Mário Sanfoneiro e Garotos da Pegada – a partir das 22h

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Música ao vivo com Aroldo Sampaio – a partir das 21h

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Jessica Oliveira – a partir das 21h

Sextou na Praça de Itaoca

O músico Edgar Pinheiro se apresenta com o grupo Fina Raiz – a partir das 19h30

32ª Festa do sanfoneiro de Conceição do Castelo

*Entrada Franca

20h – Abertura do Rodeio

23h – Us AgroBoy

01h – Forró Numa Boa

Cachoeiro Gourmet 2023 – Praça Jerônimo Monteiro

Show com a banda Marajah – a partir das 18h

Sábado (2)

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

*Entrada liberada até 23h

Após 23h, R$ 15,00 meia/ R$ 30,00 inteira.

‘Chama no Gole’, com Frazão, Paula Neves e Dj Willian Oliveira – a partir das 22h

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Música ao vivo com Shey Azevedo – a partir das 21h

Elit Pub – Cachoeiro

‘Vem pro Cabaré’ com os Reis do Paredão e Os Boys do Cabaré – a partir das 21h

R$ 15,00 antecipados / Na portaria R$ 20,00

Maiores informações pelo tel: (28) 99994-1764

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Lara Mendes – a partir das 21h

32ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo

*Inteira R$ 30,00 e meia R$ 15,00

20h – Rodeio

23h – Israel e Rodolffo

01h – Alencacio Schuenck + Dj Leandro Prata nos intervalos

Cachoeiro Gourmet 2023 – Praça Jerônimo Monteiro

Show com Samba & CIA – a partir das 18h

Domingo (3)

32ª Festa do Sanfoneiro de Conceição do Castelo

*Entrada Franca

12h – Almoço e moda de viola com Vagner e Edmar

13h30 – Xirú do Sul

15h – Concurso do Sanfoneiro

16h30 – Sorteio Beneficente

18h – Final do Rodeio

20h – Bruna Viola

22h – Poliana Mel

Cachoeiro Gourmet 2023 – Praça Jerônimo Monteiro

Show com Ideal Rocha – a partir das 18h

Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Elementos 2D

Todos os dias – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Fale Comigo 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h30 18h45 (Dublado)

Toc Toc Toc: Ecos do Além 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 03

O Porteiro 2D

Todos os dias – 16h45 18h30 (Nacional)

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 20h20 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 04

Gran Turismo – De jogador a Corredor 2D

Todos os dias – 16h00 18h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Drácula: A Última Viagem do Demeter 2D

Todos os Dias – 21h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

O Porteiro 2D

Todos os dias – 17h15 19h00 (Nacional)

Fale Comigo 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 02

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante 3D

Todos os dias – 16h40 18h45 (Dublado)

Gran Turismo – De Jogador a Corredor 2D

Todos os Dias – 20h50 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Sala 03

Elementos 3D

Todos os dias – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 18h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 20h40 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.