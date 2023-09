SOS Patas e Mãos pede ajuda para os animais de abrigo de Cachoeiro

Sem ração em estoque um abrigo de animais localizado em Cachoeiro de Itapemirim tem passado por dificuldades para alimentar e tratar dos 30 animais que estão abrigados no local. Recentemente, um cão precisou fazer uma cirurgia para retirar um tumor e uma cadelinha está com erlichiose severa, além de todos esses tratamentos e ração, está chegando a época mais quente do ano onde há proliferação dos carrapatos e todos os animais precisam de remédio.

O abrigo conta com ajuda da Associação SOS Patas e Mãos, que está realizando uma campanha para arrecadar dinheiro ou ração para manter os animais. Além desse serviços, a Associação recebe pelo menos cinco pedidos de ajuda via rede social. São cães recém nascidos abandonados, em risco de vida ou doentes.

A prefeitura não resgata animais nas ruas então fica para a Associação a tarefa de salvar esses pequenos seres. “Mas há esperancas de dias melhores já que a prefeitura se inscreveu no programa de bem estar do estado, tomara que dê certo pois nunca estivemos com tantos animais nas ruas”, diz a porta-voz da Associação Camila Rodrigues.

Hoje a SOS Patas e Mãos é a única associação ativa devidamente regularizada na cidade e está sobrecarregada, sem auxílio dos órgãos públicos para ajudar os animais de rua. E por isso, precisa de doações da população, para continuar salvando e ajudando esses animais.

As doações para a ONG podem ser feitas por pix ou com ração. As doações podem ser enviadas diretamente no ponto de coleta, no cowork onde funciona o endereço fiscal da ong, ou o doador pode solicitar que um dos voluntários busque a doação através do instagram

O pix da ONG é: CNPJ:43.892.758/0001-94.

O ponto de coleta fica na “Mixwork” Amphilóphio Braga, nº 24, Loja 01, Gilberto Machado, atrás da Jeep em Cachoeiro de Itapemirim.

Mais informações pelo o Instagram @sospatasemaos