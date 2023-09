Supermercados de Cachoeiro estão com vagas de emprego abertas; confira!

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. Supermercados do município estão com vagas de emprego abertas, para contratação imediata.

O supermercado Polonini, localizado no bairro Novo Parque, divulgou em suas redes sociais que está contratando açougueiro, recepcionista e repositor de hortifruti. Os interessados em uma das vagas devem deixar o currículo na recepção da loja.

Já o Supermercado BH, que fica no bairro Marbrasa, divulgou vagas para repositor, operador de caixa, auxiliar de loja e açougueiro. As vagas são destinadas para maiores de 18 anos e não é necessário ter experiência. Quem tiver interesse em se candidatar deve realizar um cadastro no site da empresa (www.supermercadosbh.com.br).