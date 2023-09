Suspeito de agredir a própria companheira é preso em São José do Calçado

Na noite do último domingo (24), por volta das 23h35, policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem de 33 anos e apreenderam uma arma de fogo após agredir sua companheira em São José do Calçado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares foram acionados para prosseguirem até a rua Francisca Teixeira, para verificação de agressões à uma mulher, de 30 anos, realizadas pelo seu companheiro.

No local, a vítima informou que estava no veículo Gol de cor branca, com seu companheiro, quando devido a crise de ciúmes começou a agredi-la fisicamente e proferindo ameaças de morte e por medo decidiu pular do veículo em movimento, pedindo ajuda.

A vítima relatou que a um mês convive com o suspeito em sua residência e que ele seria dependente químico e agressivo. Disse ainda que na última semana, ao tentar adverte-lo, este a agrediu fisicamente, inclusive realizando um disparo de arma de fogo para intimidar.

Durante as buscas no município o veículo foi localizado, estacionado próximo à residência do casal. Durante a revista no veículo os militares localizaram uma Garrucha calibre 22. Buscas também foram realizadas na residência, onde localizaram uma buha de maconha, porém o suspeito não foi localizado.

Diante dos fatos, a vítima, após retirar seus pertences, foi encaminhada até à 6ª delegacia Regional de Alegre para dar prosseguimento nas denúncias e solicitar medida protetiva contra o suspeito. O material foi apreendido e entregue na delegacia.