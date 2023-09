Suspeito de tráfico de drogas é preso durante ação da Polícia Civil em Guaçuí

Um homem de 21 anos foi preso na noite da última quarta-feira (20), durante uma operação da Polícia Civil em Guaçuí. A ação teve o intuito de realizar preventivo em áreas com alto índice de violência no município.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a ação, o suspeito, que já tem passagem pela polícia por homicídio, foi abordado na altura do bairro São José, próximo à delegacia. Ele era alvo de denúncias anônimas, que apontavam que ele seria o responsável pela venda de drogas na região.

Durante a operação, os policiais civis encontraram drogas com ele. As buscas se estenderam até sua residência, onde foram encontradas pedras de crack, 79 pinos de cocaína, além de material para misturar a drogas e também para embalar para venda.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Guaçuí e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

