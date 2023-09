Suspeitos com drogas são detidos pela PM em Bom Jesus do Norte

Na noite da última terça-feira (26), por volta das 21h30, policiais militares do 3º Batalhão detiveram em flagrante dois suspeitos, sendo um menor, realizando a venda de drogas em Bom Jesus do Norte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares receberam denuncias anônimas dizendo que no Bairro Loteamento Silvana, em Bom Jesus do Norte, haviam dois suspeitos realizando comércio de drogas.

Durante o patrulhamento realizado pelo local, os policiais abordaram os suspeitos e localizaram R$ 137,00, quatro buchas de maconha e 22 pedras de Crack, todas embaladas para venda.

Diante do flagrante, o menor, de 17 anos, juntamente do segundo suspeito, de 18 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia regional de Alegre para as demais providencias.